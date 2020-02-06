2020-02-06T16:31:13+03:00
Общество

Мишустин утвердил размеры кабинетов министров в "Москва-Сити"

Официальное постановление уже опубликовано на портале правовой информации
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Кабмин утвердил размеры кабинетов чиновников в "Москве-Сити"Кабмин утвердил размеры кабинетов чиновников в "Москве-Сити"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размеры кабинетов министров в правительственном комплексе "Москва-Сити". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместители могут иметь приемную размером до 25 кв.м. Им же выделяется "дополнительная рабочая комната площадью до 20 кв.м." Руководителям самостоятельного структурного подразделения повезло чуть меньше. Им полагается только приемная размером не более 10 кв.м.

Отдельно регулируются размеры переговорных. Если в совещании участвуют до 20 человек, то размер помещения не должен превышать 75 кв. м, 21-40 человек - до 100 кв. м, 41-60 человек - до 120 кв.м.

Максимальные нормативы площади помещений для руководителей и их помощников (советников) варьируются в зависимости от должности, но в целом они не должны превышать 25 кв.м. Кабинеты специалистов - до 15 кв.м, для обеспечивающих специалистов - до 9 кв.м.

Напомним, в 2019 в "Москву-Сити" правительство перебралось в 2019 году. В полном составе туда переехало Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, а также их подведомственные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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