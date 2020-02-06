Мишустин утвердил размеры кабинетов министров в "Москва-Сити"

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:31:13+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил размеры кабинетов министров в правительственном комплексе "Москва-Сити". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, руководители федеральных органов исполнительной власти и их заместители могут иметь приемную размером до 25 кв.м. Им же выделяется "дополнительная рабочая комната площадью до 20 кв.м." Руководителям самостоятельного структурного подразделения повезло чуть меньше. Им полагается только приемная размером не более 10 кв.м.

Отдельно регулируются размеры переговорных. Если в совещании участвуют до 20 человек, то размер помещения не должен превышать 75 кв. м, 21-40 человек - до 100 кв. м, 41-60 человек - до 120 кв.м.

Максимальные нормативы площади помещений для руководителей и их помощников (советников) варьируются в зависимости от должности, но в целом они не должны превышать 25 кв.м. Кабинеты специалистов - до 15 кв.м, для обеспечивающих специалистов - до 9 кв.м.

Напомним, в 2019 в "Москву-Сити" правительство перебралось в 2019 году. В полном составе туда переехало Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, а также их подведомственные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU