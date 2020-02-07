На ВДНХ пройдет праздник, посвященный 130-летию Пастернака

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:27:30+03:00

Изменить размер текста: A A

На ВДНХ пройдут праздничные мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака. Творческий вечер состоится 10 февраля в лектории павильона «Рабочий и колхозница». В этот день участники творческого коллектива Dead Poets Band прочтут стихи знаменитого поэта.

Кроме того 14 февраля в центре славянской письменности «Слово» пройдет еще одно мероприятие. Посвященное Борису Пастернаку. Все желающие смогут прийти на мастер-класс по прочтению стихов. Преподаватель МГУ Егор Стартаков выступит перед гостями и расскажет о размерах стихосложения, объяснит, что такое ритм многое другое, передает Москва 24.

Борис Пастернак — был одним из самых известных писателей на Западе. За свой роман «Доктор Живаго» он удостоился Нобелевской премии по литературе.

На творчество Пастенака большое влияние оказали работы другого советского писателя — Владимира Маяковского. Кроме того поэт состоял в переписке с Мариной Ахматовой и многими другими видными литераторами того времени, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU