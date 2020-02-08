Зеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНР

8 Февр. 2020 2020-02-08T05:11:14+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Контес просьбой закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Лидер незалежной прибыл в европейскую страну с официальным визитом 7 февраля.

- Я обратился к премьер-министру, с тем чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии, - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Отмечается, что в Италии три представительства республик. ЛНР открыла свое летом 2018 года в Мессине, а ЛНР в декабре 2016 года в Турине и в феврале 2019-го в Турине.

Украинский лидер также обсудил с Контесом приговор военному из незалежной Виталию Маркиву. Летом 2019 года итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы за убийство журналиста Андреа Роккелли в Донбассе. Зеленский заявил, что его необходимо вернуть на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU