2020-02-08T05:11:14+03:00
Политика

Зеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНР

В европейской стране действуют три центра республик
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНРЗеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Италии Джузеппе Контес просьбой закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Лидер незалежной прибыл в европейскую страну с официальным визитом 7 февраля.

- Я обратился к премьер-министру, с тем чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии, - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Отмечается, что в Италии три представительства республик. ЛНР открыла свое летом 2018 года в Мессине, а ЛНР в декабре 2016 года в Турине и в феврале 2019-го в Турине.

Украинский лидер также обсудил с Контесом приговор военному из незалежной Виталию Маркиву. Летом 2019 года итальянский суд приговорил его к 24 годам лишения свободы за убийство журналиста Андреа Роккелли в Донбассе. Зеленский заявил, что его необходимо вернуть на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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