Военнослужащим пообещали скидки в торговых сетях

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:15:59+03:00

Но льготы получат не все, а только те, у кого есть государственные награды

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Военнослужащие смогут получать скидки в ряде магазинов. Сетевые торговые точки готовы сбрасывать от 3 до 20% от суммы чека. Но воспользоваться преференциями смогут не все, а только те, кто имеет государственные награды.

Процент скидки будет рассчитываться индивидуально при считывании армейских зарплатных карт со специальным штрихкодом на кассе. Пока о своем участии в пилотном проекте заявили Промсвязьбанк, «Военторг» и «Армия России». В дальнейшем список банков и ритейлеров будет расширен.

По информации газеты «Известия» переговоры уже ведутся с Х-5 Retail Group и Газпромбанке.

В военном ведомстве отметили, что партнеры программы выбраны не случайно. Магазины сети «Армия России» — единственный официальный продавец форменной военной одежды, снаряжения и аксессуаров. А «Военторги» часто единственные торговые точки для солдат и офицеров, проходящих службу в отдаленных гарнизонах.

Программа лояльность предполагает три категории. В первую попадут все, кто имеет звание Героя Российской Федерации, а также награжденные орденами «Святого Георгия» или «За заслуги перед Отечеством». Им предоставят скидку в 5% в сети «Военторг» и 20% в магазинах «Армия России».

Вторая категория -награжденные орденами «Александра Невского», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Кутузова», «Нахимова», «Мужества», «За военные заслуги», «За морские заслуги», знаком отличия «Георгиевский крест». Им полагается скидка 15 в сети «Армия России» и 4% в «Военторге».

Третья категория - награжденные орденами «Почета», «Дружбы», знаком отличия «За безупречную службу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «Суворова», «Ушакова», «Жукова», «Нестерова», а также «За спасение погибавших». Те, кто имеет эти награды могут рассчитывать на скидку в 10% в магазине «Армия России» и 3% в сети «Военторг».

ИСТОЧНИК KP.RU