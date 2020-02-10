2020-02-10T11:52:48+03:00
Общество

Умер Валерий Зеленогорский: писателя не стало в возрасте 70 лет

В воскресенье, 9 февраля, умер Валерий Зеленогорский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Умер Валерий ЗеленогорскийУмер Валерий ЗеленогорскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В воскресенье, 9 февраля, умер Валерий Зеленогорский - российский писатель-прозаик. Его не стало в возрасте 70 лет. Об этом сообщил сын писателя Роберт Гринберг.

"Все эти годы его окружали добрые, преданные друзья. От лица моей семьи выражаю искреннюю признательность за то, что вы любили его, понимали его шутки и ценили его талант", - говорится в посте на странице Зеленогорского в Facebook.

Церемония прощания с прозаиком состоится в среду, 12 февраля, в 12:00 в Центральной клинической больнице Москвы по адресу: ул. Маршала Тимошенко, 25.

Сайт kp.ru писал, что именно Валерий Зеленогорский несколько лет назад написал открытое письмо голливудской актрисе Анджелине Джоли. Он предложил ей переехать к нему в подмосковную Коломну вместе со всеми детьми и начать играть в российских сериалах, чтобы "зажить по-человечески".

ИСТОЧНИК KP.RU

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