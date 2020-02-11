Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:21:00+03:00

Больше всего проблем с трудоустройством возникает у жителей Ингушетии

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В Росстате проанализировали уровень безработицы в стране за IV квартале 2019. Больше всего сложностей с поиском работы возникает у жителей Ингушетии, а вот лидерами по занятости стали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Рейтинг регионов с низкой занятостью населения:

Ингушетия - 26,3%,

Чеченская республика - 13,6%,

Республика Северная Осетия-Алания - 13,4%,

Дагестан - 13%,

Алтай - 12,8%,

Тыва - 12%,

Кабардино-Балкарская Республика - 11%,

Карачаево-Черкесская Республика - 10,7%,

Бурятия - 9,2%,

Калмыкия - 9,1%.

- По данным выборочного обследования рабочей силы регионами с наибольшим уровнем занятости населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года стали: Чукотский автономный округ (76,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,2%), Магаданская область (69,4%), — цитирует «Ридус» отчет Росстата.

Рейтинг регионов с высокой занятостью населения:

Ханты-Мансийский автономный округ - 68,9%,

Москва - 68,2%,

Камчатский край - 67,3%,

Санкт-Петербург - 66,6%,

Московская область - 66,4%,

Сахалинская область - 65,2%,

Мурманская область - 64,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU