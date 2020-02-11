Росстат назвал регионы с самой высокой безработицей
В Росстате проанализировали уровень безработицы в стране за IV квартале 2019. Больше всего сложностей с поиском работы возникает у жителей Ингушетии, а вот лидерами по занятости стали Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Рейтинг регионов с низкой занятостью населения:
Ингушетия - 26,3%,
Чеченская республика - 13,6%,
Республика Северная Осетия-Алания - 13,4%,
Дагестан - 13%,
Алтай - 12,8%,
Тыва - 12%,
Кабардино-Балкарская Республика - 11%,
Карачаево-Черкесская Республика - 10,7%,
Бурятия - 9,2%,
Калмыкия - 9,1%.
- По данным выборочного обследования рабочей силы регионами с наибольшим уровнем занятости населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2019 года стали: Чукотский автономный округ (76,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,2%), Магаданская область (69,4%), — цитирует «Ридус» отчет Росстата.
Рейтинг регионов с высокой занятостью населения:
Ханты-Мансийский автономный округ - 68,9%,
Москва - 68,2%,
Камчатский край - 67,3%,
Санкт-Петербург - 66,6%,
Московская область - 66,4%,
Сахалинская область - 65,2%,
Мурманская область - 64,8%.
ИСТОЧНИК KP.RU