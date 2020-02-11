2020-02-11T15:12:55+03:00
Общество

В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных

Ася КУЗНЕЦОВА
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Вячеслав Лебедев отметил, что исключениями станет рассмотрение тех дел, в материалах которых содержится государственная тайнаВячеслав Лебедев отметил, что исключениями станет рассмотрение тех дел, в материалах которых содержится государственная тайна
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Верховный суд России предложил расширение полномочий суда присяжных. Помимо рассмотрения дел категории особо тяжких, предлагается включить в компетенцию суда присяжных преступления в сфере предпринимательства.

- Считаю возможным передать коллегиям присяжных рассмотрение уголовных дел особо тяжкой категории и уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности, - заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей.

Он также добавил, что исключениями станет рассмотрение тех дел, в материалах которых содержится государственная тайна.

Напомним, что перечень поручений утвердили по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также встречи с уполномоченными по правам человека. Доклад по этому вопросу необходимо будет предоставить президенту Путину к 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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