В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:12:55+03:00

Вячеслав Лебедев отметил, что исключениями станет рассмотрение тех дел, в материалах которых содержится государственная тайна

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Верховный суд России предложил расширение полномочий суда присяжных. Помимо рассмотрения дел категории особо тяжких, предлагается включить в компетенцию суда присяжных преступления в сфере предпринимательства.

- Считаю возможным передать коллегиям присяжных рассмотрение уголовных дел особо тяжкой категории и уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности, - заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании судей.

Он также добавил, что исключениями станет рассмотрение тех дел, в материалах которых содержится государственная тайна.

Напомним, что перечень поручений утвердили по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также встречи с уполномоченными по правам человека. Доклад по этому вопросу необходимо будет предоставить президенту Путину к 1 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU