Сроки получения материнского капитала сократятся до 5 дней

11 Февр. 2020 2020-02-11T21:13:29+03:00

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В ближайшее время, на следующей неделе, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект, который касается выплаты материнского капитала.

Согласно новым поправка, материнский капитал будут получать женщины, родившие или усыновившие первенца с 1 января 2020 года, а также мужчины, ставшие единственными усыновителями первому ребенка после 2019 года. Им полагаются выплаты в размере 466 617 рублей.

Кроме того, изменятся сроки получения материнского капитала. Они сократятся с 15 до 5 дней. Этого удастся достичь за счет электронного взаимодействия ведомств. Получить материнский капитал станет в разы проще. Сейчас для его получения родителям требуется предоставить 18 документов. По новым поправкам, предлагается сократить их количество до одного, который можно будет подавать в электронном виде.

- За счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до пяти дней, и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке, - сообщается на сайте Единой России.

ИСТОЧНИК KP.RU