В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек
Из горевшего жилого дома в московских Хамовниках были спасены 11 человек, трое из них дети.
По последним данным, спасатели ликвидировали пожар. На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. Сообщается, что одному человеку потребовалась помощь медиков.
Отмечается, что возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. К моменту прибытия спасателей началось открытое горение, существовала угроза перехода огня на другие этажи дома.
- Принятыми мерами в 20:20 ликвидировано горение в квартире на втором этаже на площади 15 кв. м, - отметили в ГУ МЧС РФ по Москве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве произошел крупный пожар на складе с покрышками и автозапчастями. В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности эвакуированы из соседних зданий. В результате ЧП никто не пострадал.
Из горевшего в Хамовниках дома спасены 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU