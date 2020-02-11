11 Февр. 2020 2020-02-11T21:53:03+03:00

В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек Фото: "КП" Архив

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Из горевшего жилого дома в московских Хамовниках были спасены 11 человек, трое из них дети.

По последним данным, спасатели ликвидировали пожар. На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. Сообщается, что одному человеку потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. К моменту прибытия спасателей началось открытое горение, существовала угроза перехода огня на другие этажи дома.

- Принятыми мерами в 20:20 ликвидировано горение в квартире на втором этаже на площади 15 кв. м, - отметили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве произошел крупный пожар на складе с покрышками и автозапчастями. В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности эвакуированы из соседних зданий. В результате ЧП никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760210" frameborder="0"></iframe> Из горевшего в Хамовниках дома спасены 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU