2020-02-11T21:53:03+03:00
Происшествия

В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек

Спасатели ликвидировали пожар, сейчас проводится проливка и разборка конструкций
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человекВ Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человекФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Из горевшего жилого дома в московских Хамовниках были спасены 11 человек, трое из них дети.

По последним данным, спасатели ликвидировали пожар. На данный момент проводится проливка и разборка конструкций. Сообщается, что одному человеку потребовалась помощь медиков.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. К моменту прибытия спасателей началось открытое горение, существовала угроза перехода огня на другие этажи дома.

- Принятыми мерами в 20:20 ликвидировано горение в квартире на втором этаже на площади 15 кв. м, - отметили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года в Москве произошел крупный пожар на складе с покрышками и автозапчастями. В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности эвакуированы из соседних зданий. В результате ЧП никто не пострадал.

Из горевшего в Хамовниках дома спасены 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России запретили регистрировать автомобили на тех, кому нет 16 лет
"Честные и правдивые": Лукашенко похвалил белорусские СМИ
"Газпром" назвал сроки запуска "Северного потока-2"
США и ФРГ более 50 лет следили за секретными переписками 130 стран
В Хамовниках из горевшего жилого дома спасли 11 человек
В Госавтоинспекции объяснили, зачем россиянам выбирать изготовителя автономеров
Сроки получения материнского капитала сократятся до 5 дней
Умер легенда "Спартака" Валерий Рейнгольд
В РФ изменились правила регистрации автомобилей
"Распространение не ускорится": ВОЗ призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса
Мужчина нашел в гараже средневековый меч и продал его, увеличив цену в 150 раз
В Генштабе показали полное собрание орденов и медалей за 300 лет истории России
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев