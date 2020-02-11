В МИД России приняли спецпредставителя президента Уганды
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял у себя спецпредставителя президента Республики Уганда Юстуса Карухангу. Встреча состоялась во вторник, 11 февраля.
Дипломаты обсудили актуальные вопросы дальнейшего наращивания сотрудничества двух стран в различных областях, уделяя особое внимание торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию, а также продвижению совместных проектов в сфере добычи углеводорода в Африке.
"Состоялся также обмен мнениями о тенденциях развития ситуации на Африканском континенте с акцентом на складывающуюся обстановку в Регионе Великих озер", - сообщается на сайте МИД.
Стоит отметить, что в мае прошлого года в Москве прошла выставка Uganda Expo, на которой можно было познакомиться с культурой народа Уганды, насладиться выступлениями национальных творческих коллективов и прикупить африканские амулеты на ярмарках.
ИСТОЧНИК KP.RU