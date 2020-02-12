2020-02-12T17:04:39+03:00
Общество

Названы самые популярные у российских туристов страны

В Топ-3 вошли Турция, Италия и Германия
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперты назвали самые популярные у российских туристов страныЭксперты назвали самые популярные у российских туристов страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сервис MAPS.ME составил рейтинг стран, которыми больше всего интересовались россияне прошедшей весной. Место в списке определялось по количеству скачиваний карты страны пользователями сервиса в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

Первое место, как это ни банально, досталось Турции. Там российских туристов больше всего интересует Средиземноморское побережье. Следом за Турцией идет Италия, где россиян больше всего привлекает область Лацио, а в частности Рим. Топ-3 замкнула Германия, которая интересует туристов, в первую очередь своей столицей - Берлином.

В пятерку самых популярных стран также вошли Польша и Испания. Обе страны еще в прошлом году занимали места выше, но сейчас немного подрастеряли свои позиции.

На местах с шестого по 10 расположились Чехия, Франция, Таиланд, Грузия и Литва. Таиланд стал единственной азиатской страной, вошедшей в топ-10.

Топ-5 самых популярных стран у российских туристов:

1. Турция

2. Италия

3. Германия

4. Польша

5. Испания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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