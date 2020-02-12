2020-02-12T18:23:21+03:00
Общество

Клоун спас мать и ребенка ценой собственной жизни

Он защитил их от вооруженного грабителя
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: YpuTube Payaso SolecitoФото: YpuTube Payaso Solecito
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Клоун из мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса трагически погиб, защищая мать и ребенка от вооруженного грабителя.

6 февраля 51-летний Умберто Рохас Ланда спокойно обедал в ресторане, когда в заведение ворвался вооруженный грабитель. Клоун попытался спасти женщину и её сына и ударил грабителя кувшином с водой. Однако это не обезвредило нападающего, скорее наоборот. Он разозлился и выстрелил клоуну в голову. После этого скрылся из ресторана, украв только один мобильный телефон, пишет Daily mail.

Ланду сразу же доставили в больницу. Еще сутки он боролся за жизнь, однако в результате скончался. Родственники погибшего обратились к общественности за помощью, так как у них не было денег, чтобы организовать похороны. Жители города быстро откликнулись и не пожалели средств на благое дело. Тем более, что клоун был любимцем всех местных детей. Они обожали его за образы Доктора Щекотки и Маленького солнечного клоуна.

Судьба грабителя до сих пор неизвестна. Сотрудники полиции посмотрели видео с камер наблюдения, однако идентифицировать и поймать преступника так и не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Клоун спас мать и ребенка ценой собственной жизни
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