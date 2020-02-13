Стивен Кинг объяснил заключение контракта со школьницей из Томска

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:14:50+03:00

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Культовый американский писатель Стивен Кинг объяснил заключение контракта с томской школьницей Дианой Костыриной желанием помочь новичку в реализации возможностей.

Напомним, что россиянка проснулась известной после того, как выиграла конкурс "доллар-бэби". За ее плечами уже несколько короткометражных работ и занятия в студии томского киноклуба "Sibkinomaster".

Сайт kp.ru писал, что именно наставник школьницы Роман Дваладзе посоветовал ей испытать удачи и подать заявку на конкурс. Буквально на следующий день пришел ответ - Диане разрешили экранизировать рассказ "Женщина в комнате" за символическую плату в один доллар.

Диана со своим наставником Романом Дваладзе уже проводит кастингФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Я очень рад за нее и, надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же как когда-то протянули мне", - цитирует "Пятый канал" Стивена Кинга со ссылкой на "Известия".

Премьера фильма Дианы Костыриной состоится осенью этого года на фестивале в Краснодаре, а пока она набирает актеров через "Вконтакте" и становится еще ближе к своей мечте.

ИСТОЧНИК KP.RU