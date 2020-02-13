2020-02-13T16:05:42+03:00
Политика

"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в Конституцию

Президент РФ выступает на встрече с конституционной комиссией
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в Конституцию"Это серьезный вызов": Путин заявил о поступлении 500 проектов поправок в КонституциюФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече с конституционной комиссией, заявил, что на данный момент поступило 500 проектов поправок в Конституцию.

- Это серьезный вызов! - отметил президент.

Путин также подчеркнул, что "важно не выхолостить то, что есть, и ответить на вызовы сегодняшнего дня".

Также российский лидер согласился с ЦИК о том, что общероссийское голосование за поправки в Конституцию должно проходить в будний день, и его необходимо сделать выходным.

- Совершенно очевидно, что всё в Конституцию мы не сможем включить. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой, - также отметил Путин.

Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, заявил на встрече с президентом, что при внесении поправок в Конституцию России придется изменить порядка 50 законодательных актов.

Также Крашенников сообщил, что ранее рабочая группа по подготовке предложений о поправках в Конституцию внесла несколько сформулировала несколько положений, которые могут войти в измененную Конституцию страны. Так, бывшие президенты смогут пожизненно становиться сенаторами и парламентский контроль смогут проводить Госдума и Совфед.

Владимир Путин открыл совещание по поправкам в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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