2020-02-14T07:16:47+03:00
Общество

В ЦИК хотят создать мобильное приложение с разъяснениями поправок в Конституцию

Благодаря программе каждый желающий сможет подробнее узнать обо всех изменениях, которые могут быть внесены в Конституцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Глава Центризбиркома Элла ПамфиловаГлава Центризбиркома Элла ПамфиловаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России может появиться мобильное приложение о поправках в Конституцию. Об этом "Коммерсанту" сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. С помощью приложения каждый желающий в удобное для себя время сможет почитать, что представляют собой поправки в главный документ страны, кто их инициатор и кого коснутся изменения.

Программу можно будет скачать на мобильный телефон. Пока приложение не готово - напомним, рабочая группа по внесению изменений в Конституцию все еще собирает предложения, чтобы предоставить окончательный список в Госдуму.

- Центризбирком планирует сделать мобильное приложение, которое любой сможет скачать, чтобы изучить полный пакет поправок. Мы обсуждали такую возможность, когда предполагали, что нам это будет поручено,- сообщила глава ЦИК.

Разъяснения по поправкам в виде брошюр будут размещены также на участках для голосования.

- Законодатель еще решает, сколько будет поправок, но уже понятно, что ни в какой бюллетень они вместиться не могут. Текст поправок может быть очень объемным, а бюллетень должен быть прост и понятен,-добавила Элла Памфилова.

Список предложений уже длинный - больше ста пунктов. Поправки должны пройти три чтения, прежде, чем список утвердит президент. Члены рабочей группы, до того, как документ попадет к президенту, организуют общероссийское голосование.Президент поручил, чтобы голосование состоялось не в будний, а в выходной день, чтобы как можно больше людей смогли высказать свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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