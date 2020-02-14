2020-02-14T23:25:20+03:00
Спорт

В день Влюбленных россиянки показали силу: на чемпионате Европы по борьбе спорстменки взяли девять медалей

Сборная России лидирует в командном зачете
Юлия САЛЬНИКОВА
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Екатерина БукинаЕкатерина БукинаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Россиянки 14 февраля выиграли девять медалей на чемпионате Европы по борьбе. Представительницы Сборной России провели этот день в Риме, где проходит этап соревнований. За один день копилка российской сборной пополнилась четырьмя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

Таким образом в общем медальном зачете турнира Сборная в лидерах, обгоняя сборную Болгарии (4-2-0) и Азербайджана (2-1-4).

- Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг), -сообщает ТАСС.

Кстати, побеждать девушкам не впервой. Например, Екатерина Букина уже является серебряным призером чемпионата мира 2011 года, бронзовым призером XXXI Олимпийских игр 2016 года.

В Сборную она попала в 18 лет. Сейчас Екатерине 33 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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