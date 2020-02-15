Китайский центробанк дезинфецирует 4 миллиарда юаней
Центральный банк Китая изъял из обращения 4 миллиарда юаней для дезинфекции и обработки ультрафиолетом. После этого купюры надо будет оставить вне оборота ещё на 14 дней.
Ранее сайт kp.ru сообщил о первой в Европе смерти от коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен. 80-летний турист из Китая умер в парижской больнице Биша. Мужчина приехал из провинции Хубэй во Францию 16 января, а 25 января он был госпитализирован и помещён на жесткий карантин. Его состояние быстро ухудшалось, спасти его врачи не смогли.
В России по состоянию на 15 февраля на карантине находятся более 500 человек, в Роспотребнадзор сообщили, что в России нет ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. В Китае заразились 1700 врачей, работавших над излечением от вируса.
Китайский ЦБ изъял из обращения 4 млрд юаней для дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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