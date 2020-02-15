2020-02-15T14:41:51+03:00
Спорт

"Я слежу за тобой. Ты из Уханя?" Буффон пошутил над азиатским болельщиком

Ася КУЗНЕЦОВА
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Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон пошутил про коронавирус после игры с "Миланом"Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон пошутил про коронавирус после игры с "Миланом"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон пошутил про коронавирус после игры с "Миланом", окончившейся со счётом 1:1, в полуфинале Кубка Италии.

- Я слежу за тобой. Корона... Да? Ты из Уханя? - обратился к болельщику азиатской внешности Буффон во время раздачи автографов.

Присутствующие фанаты посмеялись над шуткой вратаря "Ювентуса", однако в социальных сетях шутку Буффона осудили, поскольку в последнее время граждане Китая в Италии сообщали о росте расистского поведения после вспышки эпидемии коронавируса COVID-2019.

Ранее сайт kp.ru писал о футболисте Дмитрие Тарасове, который опубликовал в Инстаграм фотографию, где его стрижет парикмахер азиатской внешности и сделал подпись - "Коронавирус", указывая стрелками на того самого парикмахера.

Также ранее полузащитник английского "Тоттенхема" Деле Алли в соцсетях шутил над коронавирусом, за что получил обвинение в расизме. Спортсмен публично извинился, но футбольная ассоциация Англии может наказать игрока.

Буффон шутит про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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