Шойгу прибыл на переговоры в Сербию

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:08:57+03:00

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в понедельник с рабочим визитом в Белград. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Белграде министр обороны РФ обсудил с коллегой вопросы военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в понедельник с рабочим визитом в Белград.

- Над территорией Сербии борт министра обороны России встретил почетный эскорт из самолетов МиГ-29. Три истребителя сопроводили лайнер до Белграда, - сообщила журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

В ведомстве отметили, что в ходе рабочего визита министр планирует провести переговоры с министром обороны Республики Сербия Александром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.

Их подробности не сообщаются. В ходе официальной встречи министры приняли участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь".

ИСТОЧНИК KP.RU