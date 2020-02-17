Шойгу прибыл на переговоры в Сербию
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в понедельник с рабочим визитом в Белград.
- Над территорией Сербии борт министра обороны России встретил почетный эскорт из самолетов МиГ-29. Три истребителя сопроводили лайнер до Белграда, - сообщила журналистам пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
В ведомстве отметили, что в ходе рабочего визита министр планирует провести переговоры с министром обороны Республики Сербия Александром Вулиным по вопросам военного, военно-технического сотрудничества и региональной безопасности.
Их подробности не сообщаются. В ходе официальной встречи министры приняли участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте возведения скульптурно-архитектурной композиции "Вечный огонь".
ИСТОЧНИК KP.RU