Ученые: плохое качество сна у женщин приводит к сердечным заболеваниям

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:48:49+03:00

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Плохой сон часто является причиной развития сердечных заболеваний, диабета и ожирения. С таким заявлением выступили специалисты Колумбийского университета.

В исследовании ученые приняли участие женщины в возрасте от 20 до 76 лет. В ходе эксперимента специалисты наблюдали у них за качеством сна, учитывали время, необходимое для засыпания, и бессонницу.

Ученые наблюдали за контрольной группой на протяжении года. В результате, исследователи установили, что добровольцы, которые дольше засыпали, потребляли больше пищи, чем те, что засыпал сразу. Кроме того, специалисты установили еще одну закономерность: чем тяжелее были симптомы бессонницы, тем меньше ненасыщенных жиров, полезных для здоровья, употребляли женщины.

Исследователи отметили, что нехватка сна подавляет сигналы организма о сытости и стимулирует сигналы голода. А переедание свою очередь может спровоцировать риск развития не только ожирения, но и сердечно-сосудистых заболеваний, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU