2020-02-18T12:05:12+03:00
Общество

Продавать алкоголь в России предлагают через сайт госуслуг и с помощью биометрии

Это позволит автоматически получать данные о возрасте покупателя
Елена АКИМОВА
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В АКИТ предложили систему контроля за покупкой спиртного в интернет-магазинахВ АКИТ предложили систему контроля за покупкой спиртного в интернет-магазинахФото: Анастасия Осипова
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В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) предложили использовать новые способы контроля за продажей алкоголя в Сети. Для этого к покупкам необходимо подключить единую биометрическую систему и сайт госуслуг. Подобное нововведение позволит сразу получать данные о покупателе.

Представители АКИТ уже обратились с предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину и в профильные ведомства: Минфин, Росалкогольрегулирование (РАР), Минпромторг и Минкомсвязь. Подобная практика даст систему контроля за интернет-торговлей спиртным.

В АКИТ рассказывают как будет оформляться заказ: пользователь формирует покупку в онлайн-магазине, указывая способ оплаты, адрес доставки. Во время расчета магазин предложит пройти идентификацию с помощью портала госуслуг. В этот момент нужно ввести логин и пароль от этого сайта, который будет связан с ЕБС. Дальше система предложит ему на камеру произнести пять цифр (они появятся на экране). Эти данные позволят подтвердить личность и возраст покупателя. Только после данных манипуляций товар проведут через систему государственного учета ЕГАИС.

В будущем подобную программу можно будет установить на смартфоны курьеров, чтобы они могли идентифицировать личность покупателя. Еще одно новшество - это проверка мест, куда заказана доставка. Заказ нельзя будет оформить в школу, больницу и другие социальные учреждения.

-Во время пилотного проекта покупка алкоголя будет доступна только сотрудникам компаний (речь идет об ограниченном числе людей), которые станут участниками эксперимента. Возможно продажа будет осуществляться пустых бутылок, без спиртного, - сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что предлагаемая схема — это техническая обкатка функциональных возможностей ЕГАИС, которая не будет противоречить запрету на торговлю спиртным в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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