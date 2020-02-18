Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами всех фракций Госдумы

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:20:59+03:00

Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить поправки в Конституцию. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Президент России Владимир Путин сообщил о том, что планирует собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить поправки в Конституцию. Об этом его попросил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.

Неверов на встрече отметил, что Дума практически единогласно приняла в первом чтении внесённые Путиным поправки.

- В первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий, - сказал Неверов и попросил российского лидера собрать всех лидеров фракций вместе для совместного обсуждения предложений.

- Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы, - пообещал Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU