Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами всех фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что планирует собрать всех лидеров фракций Госдумы и обсудить поправки в Конституцию. Об этом его попросил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.
Неверов на встрече отметил, что Дума практически единогласно приняла в первом чтении внесённые Путиным поправки.
- В первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий, - сказал Неверов и попросил российского лидера собрать всех лидеров фракций вместе для совместного обсуждения предложений.
- Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы, - пообещал Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU