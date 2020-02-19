2020-02-19T01:54:09+03:00
В мире

Российские мужчины потеснили ирландцев и поляков в топ самых некрасивых

Таковыми их признал скандально известный сайт знакомств beautifulpeople.com
Елена АКИМОВА
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Российские мужчины вошли в тройку самых некрасивых по версии сайта знакомств beautifulpeopleРоссийские мужчины вошли в тройку самых некрасивых по версии сайта знакомств beautifulpeopleФото: Сергей ГАПОН
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Скандально известный сайт знакомств beautifulpeople.com («Красивые люди») назвал российских мужчин одними из самых некрасивых. Первую строчку рейтинга портала занимают ирландцы, вторая полиция у поляков, а россиянам досталось третье место. В список также вошли британцы, индусы и японцы. А вот представителей Филиппин в этом году в списке не оказалось, хотя еще год назад они входили в топ-10.

Что касается статуса красавчиков, то оно закрепилось за обладателями нордического типа внешности - шведы лидирую в списке. На второй позиции бразильцы, а замыкают тройку лидеров датчане (блондины с голубыми глазами).

Что касается женской красоты, то дурнушками признаны представительницы Германии, Турции, Китая, Кореи, Индии и Великобритании. Россиянки заняли 11 строчку из 21.

А вот самыми красивыми стали жительницы Скандинавии: Норвегии, Швеции и Исландии.

Красота участников оценивается при регистрации: внешность нового участника рассматривают в течении 48 часов. Если члены сообщества считают кандидата некрасивым, то его профиль удаляют. С 2002 года, когда сайт beautifulpeople начал работать, в «черный список» попали более 8,5 миллионов человек.

Их дисквалифицировали из-за плохой кожи, редких волос, большого носа или маленьких глаз и т.д, сообщает телеканал “360”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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