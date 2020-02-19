Папу Римского поблагодарили за борьбу с антисемитизмом

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:56:56+03:00

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Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» и Европейского еврейского конгресса Вячеслава Моше Кантора и обсудил повестку следующих масштабных форумов. Их решили посвятить росту экстремизма, беженцам, глобальному неравенству.

-Всемирный форум памяти Холокоста должен сосредоточиться на решении наиболее насущных моральных и этических проблем современности, как это делают Всемирный экономический форум и Мюнхенская конференция по безопасности в отношении экономических вызовов и проблем безопасности, а также предложить оптимальные методы, которые позволят построить лучшее будущее для всего человечества. Эти сложные вопросы должны быть всесторонне проанализированы мировыми лидерами, экспертами, лицами, формирующими общественное мнение и представителями мира религии, - предложил понтифику Кантор.

Глава Римско-католической церкви идею поддержал, обратив особое внимание на защиту молодежи от экстремистской идеологии.

Кантор также поблагодарил Папу за приверженность делу сохранения памяти о Холокосте и борьбы с новым витком антисемитизма и вручил ему высшую награду Европейского еврейского конгресса Golden Vision за его приверженность братству иудеев и христиан.

Напомним, 23 января в Иерусалиме прошел V Всемирный форум памяти Холокоста с участием более 40 мировых лидеров. Почетным гостем на нем стал президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU