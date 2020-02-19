Исследование показало, в каком месяце рождаются самые успешные люди

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:35:04+03:00

Учёные несколько месяцев проводили анализ личностных тестов сотен тысяч детей из штата Флорида в возрасте от 6 до 15 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Специалисты из Университета Торонто, Флориды и Северо-Западного университета провели исследование и выяснили, в каком месяце, по статистике, рождаются наиболее успешные люди.

Учёные несколько месяцев проводили анализ личностных тестов сотен тысяч детей из штата Флорида в возрасте от 6 до 15 лет. Исследование показало, что при примерно равных исходных данных и обучении в одних и тех же классах и при схожем питании, самые высокие оценки получили дети, рождённые в сентябре. У них были самые жизнерадостные личностные тесты.

Тесты рождённых в августе показали результаты несколько хуже. Исследования также показали, что успех в школе и позитивный взгляд на мир помогает детям, чей день рождения в сентябре, достичь больших целей в дальнейшем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по мнению учёных дети до пяти лет могут рассказать много интересного о том, кем они были в прошлой жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU