В Самаре обсудили закон, который сделает телемедицину ближе к пациентам

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:43:27+03:00

В регион приехал с рабочим визитом зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, который провел совещание по развитию цифровой медицины

Изменить размер текста: A A

В Самаре прошло совещание по развитию цифровой телемедицины с участием зампредседателя Совета Федераций Андрея Турчака, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Одной из важнейших тем стало обсуждение законопроекта, который сделает возможным активное использование телемедицинских технологий. Этот законопроект, например, расширяет варианты идентификации пациента.

- В некоторых случаях — например, когда пациент обращается за помощью анонимно, или же когда трудности с идентификацией мешают оказать неотложную помощь, поправки делают ее необязательной, - отметил Андрей Турчак.

Сейчас также корректировать лечение могут только врачи, которые его назначали. Это требование осложняет работу. Законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думы в ближайшие недели после консультаций с Минздравом.

Выступил на совещании и глава региона Дмитрий Азаров, который подчеркнул, что эта встреча не случайно проходит на базе СамГМУ - ведь университет стал ключевым звеном кластера медицинских и фармацевтических технологий. Он также рассказал об успехах Самарской области в сфере телемедицинских технологий:

- Уже за 2019 год благодаря нацпроекту нам удалось существенно продвинуться в вопросе улучшения оказания качественной медицинской помощи, внедрения новейших технологий. Например, существенно возрос процент использования возможностей телемедицины. Телемедицинская сеть уже объединила 181 государственное учреждение здравоохранения региона, - рассказал он.

- Наш регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним из центров цифровизации России — думаю, все участники Совета сегодня могли в этом убедиться, - резюмировал губернатор.