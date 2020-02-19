2020-02-19T19:09:18+03:00
В мире

Пенсионерка из Украины чудом "воскресла" дважды за день

Медики и полиция дважды регистрировали остановку сердца, а родственники уже готовились к прощальному ритуалу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Медики удивлены "воскрешением" пенсионерки не меньше членов ее семьиМедики удивлены "воскрешением" пенсионерки не меньше членов ее семьиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бабушку из Украины дважды за день признали мертвой. Это подтвердила бригада медиков с помощью электрокардиограммы и даже сотрудники полиции.

Ночью 16 февраля, как пишет 33 канал, 83-летней женщине стало плохо. Близкие описали симптомы и вызвали "скорую" в 6 утра. Врачи сообщили, что везти женщину в больницу бессмысленно, у нее агония - пенсионерка умирает. К обеду 17 февраля медики приехали, сделали на месте кардиограмму - прямая линия. Сердце перестало биться.

- Вызвали врачей и полицию, которая констатировала вместе с медиками биологическую смерть, выписала соответствующую справку. И все поехали,- рассказал изданию врач Валерий Щербань.

Родственники сообщили о потере близким и стали готовиться к похоронам. Но около 8 часов вечера бабушка начала двигаться. В дом снова приехали медики и с большим удивлением обнаружили пенсионерку живой. Женщину доставили в реанимацию.

- Пациентка сейчас находится в удовлетворительном состоянии! Мы свою работу сделали ,- добавил врач.

Сейчас 83-летняя женщина дышит самостоятельно, без аппарата. С ней постоянно дежурит в палате дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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