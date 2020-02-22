В Мексике пропала девочка-подросток из России
Полиция Мексики разыскивает девочку-подростка из России, пропавшую несколько дней назад. 15-летняя россиянка по имени Лилиана И. – не туристка, она постоянно живет с мамой в городе Гвадалахар, столице мексиканского штата Халиско.
По данным местных правоохранительных органов, девочка пропала 17 февраля. К поискам подростка подключилась прокуратура штата. Об этом рассказал журналистам пресс-атташе российского посольства в Мексике Евгений Ненашкин.
«Россиянка постоянно проживает с матерью в Гвадалахаре. Консул находится в контакте с прокуратурой и матерью девочки», - приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь, российский консул Андрей Трояновский сообщил агентству, что операцией по поиску несовершеннолетней гражданки России занимается прокуратура штата Халиско.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как искали 10-летнюю девочку, пропавшую в Новосибирской области. В итоге ребенка нашли живым.
ИСТОЧНИК KP.RU