В Мексике пропала девочка-подросток из России

22 Февр. 2020 2020-02-23T00:02:27+03:00

В Мексике пропала девочка из России Фото: REUTERS

В посольстве уточнили, что 15-летняя россиянка жила с мамой в Гвадалахаре

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Полиция Мексики разыскивает девочку-подростка из России, пропавшую несколько дней назад. 15-летняя россиянка по имени Лилиана И. – не туристка, она постоянно живет с мамой в городе Гвадалахар, столице мексиканского штата Халиско.

По данным местных правоохранительных органов, девочка пропала 17 февраля. К поискам подростка подключилась прокуратура штата. Об этом рассказал журналистам пресс-атташе российского посольства в Мексике Евгений Ненашкин.

«Россиянка постоянно проживает с матерью в Гвадалахаре. Консул находится в контакте с прокуратурой и матерью девочки», - приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь, российский консул Андрей Трояновский сообщил агентству, что операцией по поиску несовершеннолетней гражданки России занимается прокуратура штата Халиско.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как искали 10-летнюю девочку, пропавшую в Новосибирской области. В итоге ребенка нашли живым.

ИСТОЧНИК KP.RU