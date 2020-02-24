2020-02-24T11:57:21+03:00
Общество

Она узнает тебя по походке: МВД разрабатывает систему поиска преступников с помощью камер

Искусственный интеллект будет выявлять нарушителей в толпе по голосу, радужке глаз, татуировкам и даже тому, как они ходят
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На разработке в министерстве внутренних дел России находится Федеральная информационная система биометрических учетов, которая будет выявлять преступников и вероятных нарушителей в толпе с помощью видеокамер.

Искусственному интеллекту достаточно запомнить голос человека, его татуировки, радужку глаз и даже походку. Об этом сообщил гендиректор Русского биометрического общества Данила Николаев. Его слова подтвердил советник главы МВД РФ Владимир Овчинский.

Система будет создана в рамках государственной программы "Безопасный город" в Москве. Пока что ведомство планирует провести опытно-конструкторскую работу, а запустить проект хотят до конца 2021 года, передает РБК.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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