2020-02-25T10:12:05+03:00
Общество

Экс-главу ФСИН Александра Реймера освободили условно-досрочно

Суд удовлетворил ходатайство бывшего чиновника
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССБывший глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Центральный районный суд Калининграда освободил по условно-досрочному экс-главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, осужденному по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.

«Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении. Решение вынесено судом 20 февраля», - цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы Мосгорсуда.

Напомним, экс-глава ФСИН был задержан в 2015 году. В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве на 1,3 млрд рублей при закупках электронных браслетов и приговорил его к восьми годам колонии. Кроме того, Реймера оштрафовали на 800 тысяч рублей. Через несколько месяцев, в конце ноября, Мосгорсуд смягчил приговор и снял с бывшего чиновника наказание в виде штрафа. В мае прошлого года суд отказал Реймеру в УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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