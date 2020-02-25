2020-02-25T13:11:56+03:00
В мире

Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы

Мужчина утверждает, что оформлял документы в турагентстве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пассажира замотали пленкой и прикрыли кофтойПассажира замотали пленкой и прикрыли кофтойФото: Кадр видео
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Бизнесмена из Камеруна обмотали в самолете багажной пленкой. Мужчину не перепутали с чемоданом, просто таким образом в Стамбуле решили наказать нарушителя закона.

Эммануэль Фоссо Сомеон Чеджу, так зовут несчастного пассажира по данным The Sun, летел в служебную командировку в Дубай. Прямого рейса не было, он взял билет с пересадкой в Стамбуле. Перерыв составлял восемь часов, он решил воспользоваться случаем и погулять по городу, пока ждет самолет. Но на паспортном контроле сообщили, что виза путешественника фальшивая.

Ему дали подписать документы на турецком языке, ничего из написанного задержанный не понял. Изъяли деньги - около 2400 долларов, после чего арестовали, так и не предоставив адвоката.

В Дубай он, конечно, не полетел. Вместо этого мужчину посадили на обратный рейс, чтобы вернуть на Родину. В самолете его связали пленкой, Когда возмущенный пассажир привлек внимание других людей, сотрудники авиакомпании его прикрыли его красной кофтой. Очевидцы сняли видео и выложили в Сеть.

Позже Ченджу признался, что не понимает, почему возникли проблемы с документами - визу он оформлял в турфирме.

Мужчину замотали в пищевую пленку в самолете из-за поддельной визы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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