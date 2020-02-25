Страны ЕС смогут приостановить действие Шенгена из-за коронавируса: в Италии заражены уже 283 человека

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:34:58+03:00

В Еврокомиссии призвали страны координировать свои действия и не вводить запреты в одностороннем порядке

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Ситуация с распространением коронавируса в Италии может сказаться на действии шенгенского соглашения. Договор предполагает, что страны могут вводить запрет на въезд для жителей других стран ЕС в связи неблагополучной эпидемической ситуацией.

Это означает, что наличие шенгена уже не главное и единственное условие попадания в соседнюю страну - могут ввести временный пограничный контроль из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

- С точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС,- приводит ее слова ТАСС.

В ЕК ожидают от властей стран альянса обратной связи и просят воздержаться от односторонних действий.

В Италии растет число новых случаев заражения - по данным на 25 февраля диагноз подтвержден уже у 283 человек, сообщает CNN. Заболевание вышло за пределы севера страны, коронавирус обнаружен у жителей юга.

ИСТОЧНИК KP.RU