Российские туристы стали отказываться от путевок в Италию из-за коронавируса

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:41:40+03:00

В Италии находится около 7 тысяч путешественников из России

Изменить размер текста: A A

Россияне отменяют забронированные ранее туры в Италию из-за ситуации с коронавирусом с стране. За несколько дней число инфицированных в этой европейской стране превысило 280 человек, семеро погибли. В основном тяжело болезнь протекает у пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

Как сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР), обращения по отмене туров есть, но не носят массовый характер:

- Часть клиентов выказывает обеспокоенность, другие более взвешенно оценивают ситуацию и не отменяют свои поездки, особенно горнолыжники, которых ситуация не затрагивает,- сказано в сообщении.

В основном отменяют туры в города, закрытые на карантин итальянскими властями. Это населенные пункты провинции Ломбардии (север Италии), популярные у российских туристов города карантин не коснулся. Милан, Венеция, Турин, посещать можно, правда, для предотвращения распространения вируса, здесь закрыли некоторые музе, соборы и церкви.

- Аннуляция туров в Италию сейчас осуществляется в рамках действующего законодательства в сфере туризма и защиты прав потребителей, с удержанием фактически понесенных туроператорами затрат,- сказали в АТОР.

В Италии находится около 7 тысяч туристов из России, если считать тех, кто поехал в страну самостоятельно, без покупки тура, то россиян в Италии может быть около 20 тысяч. Заявок на досрочное возвращение на Родину из-за коронавируса от них не поступало. В целом в Ассоцииации отмечают, что в Италии паники из-за вируса нет, около половины инфицированных переносят болезнь без симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU