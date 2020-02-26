Песков назвал "личным мнением россиянина" слова Суркова об обнулении президентских сроков

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:26:33+03:00

Владислав Сурков ушел в отставку в феврале 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель Кремля напомнил, что Владислав Сурков больше не является сотрудников аппарата президента

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На заявление бывшего помощника президента Владислава Суркова по поводу "обнуления президентских сроков" ответили в Кремле. Напомним, Сурков дал первое большое интервью после отставки журналистам издания "Актуальные комментарии". Один из вопросов касался внесения поправок в Конституцию. Экс-сотрудник администрации президента предположил, что с учетом изменений "это будет новый институт президентстсва".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не согласился с подобными заявлениями:

- Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов,- приводит его слова ТАСС.

Он также напомнил, что Владислав Сурков не является сотрудником администрации президента или другой организации.

Домыслами заявление Суркова назвал Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. "Обнуление сроков" изменениями в главном документе страны не предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU