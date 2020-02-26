Правительство разрешило российским ВС сбивать гражданские самолёты, нарушившие границы России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые Правила применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве. Теперь Вооружённые силы имеют право сбивать гражданские самолёты, которые нарушили воздушное пространство России. Уточняется, что возможен такой шаг только для исключительных случаев и если на борту нет пассажиров или заложников. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
В соответствии с новыми правилами, самолёты ВКС России обязаны сначала подать нарушителям визуальные и радиокоманды, чтобы те покинули пространство России. Затем воздушное судно следует принудить к посадке или выдворить.
Военные должны принудить самолёт к посадке на установленных аэродромах также, если известно, что он захвачен. Если управляющие самолётом отказываются от посадки, а на борту нет заложников, российские военные имеют право открыть по нему огонь.
Новые Правила внесли корректировку в законы 1994 года, по которым было также запрещено сбивать самолёты с пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU