Международная компания купила у России права на экранизацию сериала "Перевал Дятлова"

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:32:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году на экраны выйдет сериал, рассказывающий о самом загадочном событии XX века. "Тайну перевала Дятлова" раскроют режиссеры Валерий Федорович, Евгений Никишов и Степан Гордеев. Они позиционируют сериал, как основанный на реальных событиях. Именно поэтому все персонажи, за исключением майора КГБ Олега Костина, являются реальными людьми, а их биографии восстановлены с документальной точностью. Всего сериал будет состоять из 8 серий, и покажет его канал ТВ-3.

Ни для кого не секрет, что тайной перевала Дятлова живо интересуются и за рубежом. Зная об этом, крупнейшая международная компания Beta Film купила у России права на международный прокат "Перевала Дятлова".

- «Перевал Дятлова» подтверждает, что ставка на российский контент, сделанная Beta Film несколько лет назад, оправдывает себя. Это уникальный проект, который задумывался и реализовывается на международном уровне, - сообщил представитель компании.

Напомним, страшная катастрофа произошла на Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. При загадочных обстоятельствах погибли девять туристов. Через несколько месяцев были обнаружены их тела, причем в весьма странном виде: кто-то полураздет, кто-то заснул в неестественной позе, у кого-то перед смертью шла кровь из носа. Расследованием трагедии уже много лет занимается "Комсомольская правда". Все возможные и невозможные версии произошедшего можно посмотреть на сайте Kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU