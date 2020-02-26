Доктор Курпатов: Фантаст Кунц не мог предсказать коронавирус. Это просто совпадение
Тина Канделаки провела интервью с доктором Андреем Курпатовым на Радио "Комсомольская правда". Ведущая не могла не коснуться злободневной темы короновируса и спросила Курпатова, мог ли американский писатель-фантаст Дин Кунц еще в 1981 году предугадать возникновение новой болезни. Медик ответил, что он не верит в гениальные предсказания и скорее всего это было просто банальное совпадение.
- Человек писал про вирус, ему надо было придумать, в каком городе он будет развиваться. Он ткнул на карту, попал не в самый маленький город. И развил из этого историю, - сказал Курпатов.
Он вспомнил и Герберта Уэллса, который тоже нередко предугадывал геолокацию предстоящих событий в своих романах. Однако глобально был крайне далек от истины.
Напомним, роман Кунца был написан в 1981 году и получил название "Глаза тьмы". В нем писатель предсказал появление опасного вируса, который назвал "Ухань-400". Согласно сюжету, вирус был искусственно создан в лаборатории и может быть использован для уничтожения целых стран.
Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU
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