Доктор Курпатов: Фантаст Кунц не мог предсказать коронавирус. Это просто совпадение

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:37:08+03:00

Доктор Курпатов сказал, что писатель-фантаст Кунц не мог предсказать коронавирус в 1981 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом он рассказал в интервью Тине Канделаки на Радио "Комсомольская правда"

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Тина Канделаки провела интервью с доктором Андреем Курпатовым на Радио "Комсомольская правда". Ведущая не могла не коснуться злободневной темы короновируса и спросила Курпатова, мог ли американский писатель-фантаст Дин Кунц еще в 1981 году предугадать возникновение новой болезни. Медик ответил, что он не верит в гениальные предсказания и скорее всего это было просто банальное совпадение.

- Человек писал про вирус, ему надо было придумать, в каком городе он будет развиваться. Он ткнул на карту, попал не в самый маленький город. И развил из этого историю, - сказал Курпатов.

Он вспомнил и Герберта Уэллса, который тоже нередко предугадывал геолокацию предстоящих событий в своих романах. Однако глобально был крайне далек от истины.

Напомним, роман Кунца был написан в 1981 году и получил название "Глаза тьмы". В нем писатель предсказал появление опасного вируса, который назвал "Ухань-400". Согласно сюжету, вирус был искусственно создан в лаборатории и может быть использован для уничтожения целых стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763094" frameborder="0"></iframe> Андрей Курпатов ответил на вопросы Тины Канделаки в эфире Радио «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU