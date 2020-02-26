Пакистан выплатил России советский долг в размере $93,5 млн

26 Февр. 2020 2020-02-26T23:01:34+03:00

По информации Минфина РФ, в 1980-е годы СССР и Республика Пакистан поставляли друг другу различную продукцию, в результате чего у пакистанской стороны возникли неурегулированные обязательства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пакистан вернул России долг в размере $93,5 миллионов, который образовался в рамках претензий в торговых операциях советских времен, сообщает новостной портал The News.

Москва и Исламабад подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР в декабре 2019 года. В соответствии с ним, Пакистан обязан был выплатить долг в течение 90 дней. Разрешение спора должно было содействовать притоку инвестиций из России в Пакистан.

Министерство финансов России сообщило, что в 1980-е годы Пакистан и СССР осуществляли взаимные поставки различной продукции. В результате Исламабад остался должен Москве средства со счетов госкорпорации "ВЭБ.РФ" в Национальном банке Пакистана. Они ушли на погашение долга Пакистана за взятые до этого у Союза кредиты, а затем Пакистан их заблокировал, поскольку свои претензии выдвинули пакистанские экспортёры, торгующие с СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU