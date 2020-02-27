В Минобороны опубликовали видео работы армейского спецназа

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:18:51+03:00

В День Сил специальных операций (ССО) в ведомстве показали одну из операций

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В министерстве обороны показали уникальные кадры спецоперации по уничтожению боевиков силами ССО (Силы специальных операций). В России 27 февраля профессиональный праздник у армейского спецназа, он учрежден еще в 2015 году указом президента.

На черно-белых кадрах, снятых через прицел с прибором ночного видения - операция по уничтожению единичных боевиков в реальных условиях. В ведомстве не сообщили, что это была за операция и в каком городе происходило задержание преступников.

На видео можно разглядеть, что в руках у сотрудников ССО снайперские винтовки, в распоряжении армейского спецназа также гранатомет, с помощью которого уничтожают автомобиль боевиков.

С праздником военнослужащих ССО поздравил ровно в полночь глава Минобороны Сергей Шойгу, он отметил, что эти специалисты успешно выполняют задачи даже в нестандартных условиях:

- Способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально,- глава ведомства поблагодарил военных за службу и пожелал крепкого здоровья и успехов, сообщение опубликовано в группе Минобороны в соцсетях.

Видео боевой работы Сил специальных операций .

ИСТОЧНИК KP.RU