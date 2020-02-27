Эксперты прокомментировали положения нового КоАП

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:06:18+03:00

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев считает, что проект нового КоАП не соответствует запросим ни государства, ни самого общества. По мнению эксперта, идею резкого повышения штрафов необходимо пересмотреть.

«Я считаю, что тот проект, который сейчас сделан по новому КоАП, точно не отвечает запросам не только общества и в принципе государства по снижению аварийности и повышению безопасности дорожного движения», — цитирует Канаева RT.

Также эксперт отметил необходимость уточнения термина «агрессивное/опасное вождение».

Координатор рабочей группы, собравшейся по поводу нового Административного кодекса и предложенных в нем штрафов, Петр Шкуматов добавил, что в России необходимо не увеличивать штрафы для водителей, а кардинально менять подход к дорожной ситуации.

«Мы предложили вообще радикально поменять подход, чтобы ситуация на наших дорогах улучшалась, движение становилось более безопасным, и те люди, которые создают угрозу, чтобы их наказывали и контролировали. А те, что не создают угроз для других водителей, не должны подвергаться штрафам, наказаниям и другим мерам», — цитирует Шкуматова телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU