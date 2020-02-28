Разведка США планирует следить за запасами нефти России и других стран

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:18:18+03:00

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Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) Минобороны США ищет подрядчика для получения данных о запасах нефтепродуктов ряда ведущих мировых стран-экспортёров.

Речь идет о таких мировых экспортёрах и импортёрах нефти, как Россия, Иран, Китай, Саудовская Аравия, Бразилия, Венесуэла и Ангола. Предоставляемые данные должны охватывать по меньшей мере 22,8 тыс. наблюдаемых хранилищ по всему миру.

Согласно описанию работ, подрядчик должен будет обеспечивать доступ к коммерческим данным о горюче-смазочных материалах (ГСМ), а именно различные виды топлива, технические жидкости и смазочные материалы, изготовленные из нефти.

«Цель состоит в подкреплении имеющихся у нас аналитических данных о мировых запасах нефти, перевозках, уровне наполнения хранилищ, ценообразовании и торговле сырьём массивами данных коммерческой промышленности», - говорится в заявлении NGA.

Напомним, сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса нового типа цена нефти обновила годовой минимум и черное золото марки Brent упало почти до 52 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU