2020-03-01T08:50:47+03:00
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Обогатить свой рацион стоит различными овощами и фруктами, а также следить за количеством белка
Ася КУЗНЕЦОВА
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Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белковСпециалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белковФото: pixabay.com
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Великий пост, который начнётся в 2020 году 2 марта и продлится до 18 апреля, - это самый длительный и строгий пост в православном календаре.

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков. Детям, а также беременным и кормящим женщинам диетологи рекомендуют отказаться от поста или сделать диету менее строгой на эти почти 50 дней.

- Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, - бобовые и соя. Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие, - рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

При этом специалист уточнила, что растительный белок не является полноценной заменой животного, поскольку усваивается гораздо хуже.

Также рассмотреть в качестве источника белка картофель и хлеб советует первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин. Он также рекомендует увеличить в своём питании количество разнообразных овощей и фруктов, отмечая высокое содержание в них калия, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, фолиевой кислоты и пищевых волокон. Последние незаменимы для нормализации жизни микробов в желудочно-кишечном тракте.

Рекомендации по питанию и духовной составляющей Великого поста также есть на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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