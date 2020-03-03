"Жребий как жребий": Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги наций 2020/21.
Российские футболисты сыграют в 3-й группе дивизиона с Сербией, Венгрией и Турцией.
- Жребий как жребий. С турками мы часто играем в последнее время, они нам попались и в прошлый раз. С Венгрией играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они тоже чуть по-другому стали играть. Нам не привыкать. 6 марта мы встречаемся с Сербией в контрольном матче, это будет подготовка и к чемпионату Европы, и к Лиге наций, - рассказал тренер.
Вячеслав Черчесов также рассказал, что пока сборной предстоит большой турнир на Чемпионате Европы, и стоит сконцентрироваться на нём. Только после этого футболисты займутся подготовкой задач для Лиги наций.
ИСТОЧНИК KP.RU