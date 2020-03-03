"Жребий как жребий": Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций

3 Март 2020 2020-03-03T22:59:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги наций 2020/21.

Российские футболисты сыграют в 3-й группе дивизиона с Сербией, Венгрией и Турцией.

- Жребий как жребий. С турками мы часто играем в последнее время, они нам попались и в прошлый раз. С Венгрией играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они тоже чуть по-другому стали играть. Нам не привыкать. 6 марта мы встречаемся с Сербией в контрольном матче, это будет подготовка и к чемпионату Европы, и к Лиге наций, - рассказал тренер.

Вячеслав Черчесов также рассказал, что пока сборной предстоит большой турнир на Чемпионате Европы, и стоит сконцентрироваться на нём. Только после этого футболисты займутся подготовкой задач для Лиги наций.

ИСТОЧНИК KP.RU