Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа

4 Март 2020 2020-03-04T01:39:37+03:00

Производство масок и перчаток в мире необходимо увеличить на 40 процентов Фото: REUTERS

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Новый коронавирус оказался более смертоносным, чем вирус гриппа. Как сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, от COVID-19 погибают 3,4 процента пациентов, в то время как сезонный грипп уносит жизни менее 1 процента инфицированных.

Но хорошие новости в том, что коронавирус распространяется не так эффективно. В ВОЗ сообщили, что производство медицинских масок, перчаток, защитных очков, нужно увеличить минимум на 40 процентов:

- Мы продолжаем призывать производителей срочно увеличивать производство, чтобы удовлетворить этот спрос и гарантировать поставки, - приводит слова главы ВОЗ Reuters.

Самая сложная ситуация в Иране, здесь неуклонно растет число заболевших, при этом не хватает как защитного материала, так и оборудования интенсивной терапии для "тяжелых пациентов". В понедельник 2 марта представители ВОЗ прибыли в Иран.

Одними только ограничительными мерами, связанными с запретом полетов и отменой дорожного сообщения с неблагополучными регионами, страну не защитить, считают в ВОЗ. Потому что, если это единственная мера, то когда вирус все-таки попадает в страну, то здесь оказываются не готовы к дальнейшей борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU