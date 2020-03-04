Перед 8 Марта объем вредоносных рассылок увеличится на 20 процентов

4 Март 2020 2020-03-04T07:50:53+03:00

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Накануне 8 Марта резко возрастет объем вредоносных интернет-рассылок. Мошенники воспользуются всеобщей суетой и будут активнее заманивать пользователей в ловушки.

В исследовании центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» говорится, что увеличение произойдет на 20 процентов. А используемые преступниками уловки с каждом годом становятся все реалистичнее.

— Мошенники прицельно бьют по человеческой жадности, что заметно повышает эффективность рассылок. Перед праздниками предлагают поучаствовать в закрытых распродажах. Обычно это работает перед Новым годом, «черной пятницей», 23 февраля и 8 Марта, —комментирует "Известиям" руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар» Александр Колесов

В «Лаборатория Касперского» отмечают, что только в 2019-м ежеквартально фиксировалось более 100 млн попыток перехода пользователей на мошеннические сайты.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, необходимо внимательно проверить домен почты, откуда отправлено письмо. Часто отличие с известным брендом всего в одну букву. Все предложения перейти по ссылке, проголосовать и др., стоит игнорировать.

Стоит перейти по такой ссылке, как на компьютер может загрузиться вредоносная программа, позволяющая собрать информацию о пользователей., сведения о его интернет-банке и доступе в систему.

Прежде чем поверить в закрытую распродажу, стоит вспомнить, а подписаны ли вы на данную рассылку.

- Даже если магазин вам известен, лучше самостоятельно набрать адрес сайта в браузере, а не переходить по ссылке — так попадание на нужный сайт обеспечено, — подчеркнул технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров.

ИСТОЧНИК KP.RU