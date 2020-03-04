Девушку-блогера избили в Таиланде соотечественники
Бьюти-блогер Елена Богачева сообщила, что на нее напали во время отдыха в Таиланде. На азиатском курорте девушку избили соотечественники.
По словам пострадавшей, семья из Волгограда напала на нее и серьезно покалечила. Теперь Богачева пытается отыскать своих обидчиков и обещает наказать их.
Все случилось вечером. Девушка с подругой шла в клуб и на входе в увеселительное заведение к ней пристали две женщины. Что именно хотели незнакомки, блогер не сообщает, но конфликт перерос в драку. В итоге женщины набросились на Богачеву.
В доказательство своих слов блогер выложила у себя на странице в соцсети видео с камер наблюдения, где видно, как ее несколько раз толкают, а потом мужчины, которые были в компании с обидчицами, держат пострадавшую за руки.
Москвичка заявляет, что жители Волгограда узнали ее из передач по телевидению и совершили спланированную акцию из-за ее красивой внешности и пышных форм.
В итоге у девушка получила несколько травм: у нее вырвали сережку из пупка, часть волос, разбили губу, а на одном из зубов образовалась трещина. Помимо этого, разбит телефон на 130 тысяч рублей.
Стоит отметить, что на видео можно рассмотреть, что блогер тоже активно участвует в потасовке. А очевидцы уверяют, что девушка вела себя неподобающе и сама спровоцировала конфликт с соотечественниками, сообщает Пятый канал.
Блогера избили в Таиланде соотечественники.
ИСТОЧНИК KP.RU