Охранник пытался убить змею и спалил целое здание

5 Март 2020 2020-03-05T12:10:05+03:00

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В Южной Америке охранник поселка в гайанском регионе Ист-Бербис-Корентайн пытался необычном способом избавиться от змеи. Мужчина планировал поджечь пресмыкающееся, но вместо этого спалил здание.

Рептилия лежала в автомобильной покрышке возле одной из стен строения. Заметив гада, охранник попытался разобраться с ним, развел в костер и ушел спать.

Проснувшись от запаха дыма и гари мужчина понял, что случился пожар. Весь дом был охвачен огнем. Оказалось, что во время отдыха пламя костра перекинулось на другие горючие материалы и здания, сообщает издание Guyana Chronicle.

Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты оперативно все потушили, а полицейские задержали охранника для допроса. Удалось ли ему убить змея в результате неординарного поступка, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU