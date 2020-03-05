Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером

5 Март 2020 2020-03-05T15:18:22+03:00

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Россияне полюбили фриланс. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи провели опрос и узнали, как респонденты понимают значение слова "фриланс", и кто из них может отнести себя к такому виду занятости.

По данным опроса, каждый десятый россиянин (11%) трудоспособного возраста отнес себя к фрилансерам (свободным работникам или самозанятым). Эксперты отмечают, что потенциал расширения этой формы работы - двукратный.

Порядка 39% респондентов смогли дать определение фрилансу. Чаще всего оно понимается как самозанятость или по принципу "работаю, когда хочу", однако две трети россиян (66%) затруднились дать ответ. Социологи считают, что низкой распространенности такого формата занятости может быть связано с невысоким уровнем информированности у населения.

Кстати, отношение к фрилансерам в России положительное и безразличное практически в равных долях (41% и 49% соответственно). Положительное отношение чаще проявляют люди в возрасте 35-44 лет и молодежь от 18-24 лет. Безразличие к такому виду деятельности чаще испытывают граждане в промежуточном возрастном интервале - россияне 25-34 лет. Отрицательное отношение к фрилансерам выразили всего 6% участников опроса.

ИСТОЧНИК KP.RU