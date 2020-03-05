2020-03-05T17:30:46+03:00
Общество

Федеральную кадастровую палату возглавил замглавы Росреестра Спиренков

На этом посту он сменил Парвиза Тухтасунова
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Вячеслав СпиренковВячеслав Спиренков
Изменить размер текста:

Заместитель руководитель Росреестра Вячеслав Спиренков назначен директором Федеральной кадастровой палаты. На этой должности он сменил Парвиза Тухтасунова, который возглавлял палату с ноября 2018 года.

«Основная задача - это трансформация ФКП в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе. Мы», - заявил руководитель Росреестра Олега Скуфинского, по решению которого произошло назначение Спиренкова.

Новый директор ФПК сообщил, что в планах не только совершенствование действующих сервисов по предоставлению услуг в электронном виде, но и и разработка новых, «отвечающих потребностям граждан современных цифровых продуктов».

Вячеслав Спиренков работает в сфере недвижимости более 20 лет. С 2017 года он был заместителем руководителя Росреестра, где курировал работу IT-блока и направления кадастровых работ, а также землеустройства, геодезии и картографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
National Interest сообщил о «кошмаре» для ВМС США
Федеральную кадастровую палату возглавил замглавы Росреестра Спиренков
В Госдуме отметили, что работники только выиграют от новой системы оплаты больничных
В Кремле закончились переговоры Путина и Эрдогана
Чемпионку России по каратэ дисквалифицировали на два года из-за допинга
В Италии рекомендовали избегать рукопожатий и ограничили проведение массовых мероприятий
На станции Окружная МЦД-1 построят вестибюль с переходом на МЦК
Минэкономразвития сообщил о победе России в споре о вагонах с Украиной
В России Lada Granta стала самым продаваемым автомобилем в феврале 2020 года
«Не надо обвинять животных»: в Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории
Турецкий спецназ мешает вытеснять беженцев из Греции
Атака голодных обезьян на машину попала на видео
В Госдуме оценили предложение уравнять тарифы на электроэнергию в России
Актрису Анастасию Казанцеву избили в центре Москвы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова в рамках борьбы с коронавирусом
Каждый десятый россиянин считает себя фрилансером
Немецкий бренд Puma уличили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Путин: Нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы подобного не повторялось