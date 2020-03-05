Федеральную кадастровую палату возглавил замглавы Росреестра Спиренков

5 Март 2020 2020-03-05T17:30:46+03:00

На этом посту он сменил Парвиза Тухтасунова

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Заместитель руководитель Росреестра Вячеслав Спиренков назначен директором Федеральной кадастровой палаты. На этой должности он сменил Парвиза Тухтасунова, который возглавлял палату с ноября 2018 года.

«Основная задача - это трансформация ФКП в одну из ведущих сервисных компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном секторе. Мы», - заявил руководитель Росреестра Олега Скуфинского, по решению которого произошло назначение Спиренкова.

Новый директор ФПК сообщил, что в планах не только совершенствование действующих сервисов по предоставлению услуг в электронном виде, но и и разработка новых, «отвечающих потребностям граждан современных цифровых продуктов».

Вячеслав Спиренков работает в сфере недвижимости более 20 лет. С 2017 года он был заместителем руководителя Росреестра, где курировал работу IT-блока и направления кадастровых работ, а также землеустройства, геодезии и картографии.

ИСТОЧНИК KP.RU