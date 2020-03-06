2020-03-06T05:05:27+03:00
Общество

Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен

Новая дата эвакуации граждан из-за коронавируса не названа
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новая дата эвакуации не названаНовая дата эвакуации не названаФото: Иван ВИСЛОВ
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Иностранных граждан не будут эвакуировать из КНДР 6 марта. Рейс компании Air Koryo Пхеньян-Владивосток должен быт состояться в пятницу. Самолетом планировалось вывезти тех, кто подал соответствующую заявку - места предоставляли гражданам иностранных государств.

- Сегодня рейса не будет, он будет перенесен. Но пока неизвестно, на какую дату будет назначен новый вылет. Информацию об отмене мы получили сегодня, - сказал представитель авиакомпании в беседе с корреспондентом ТАСС.

В КНДР из-за коронавируса ввели запрет на въезд в страну для иностранцев. Ограничения должны были завершиться 1 марта, но решением властей срок действия запрета продлили. В МИД страны обращались представители иностранных дипведомств с просьбой организовать эвакуацию своих сотрудников - дипломатов из европейских стран. Разрешение было получено, уведомления разослали во все иностранные посольства в Пхеньяне.

РИА Новости сообщали, что россиян этим рейсом вывозить не планировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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