Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен

6 Март 2020 2020-03-06T05:05:27+03:00

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Иностранных граждан не будут эвакуировать из КНДР 6 марта. Рейс компании Air Koryo Пхеньян-Владивосток должен быт состояться в пятницу. Самолетом планировалось вывезти тех, кто подал соответствующую заявку - места предоставляли гражданам иностранных государств.

- Сегодня рейса не будет, он будет перенесен. Но пока неизвестно, на какую дату будет назначен новый вылет. Информацию об отмене мы получили сегодня, - сказал представитель авиакомпании в беседе с корреспондентом ТАСС.

В КНДР из-за коронавируса ввели запрет на въезд в страну для иностранцев. Ограничения должны были завершиться 1 марта, но решением властей срок действия запрета продлили. В МИД страны обращались представители иностранных дипведомств с просьбой организовать эвакуацию своих сотрудников - дипломатов из европейских стран. Разрешение было получено, уведомления разослали во все иностранные посольства в Пхеньяне.

РИА Новости сообщали, что россиян этим рейсом вывозить не планировали.

ИСТОЧНИК KP.RU